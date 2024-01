Tamponamento in A4, coda di 7 chilometri dal casello di Peschiera

Sono sette i chilometri di coda segnalati sull'autostrada A4 per un'incidente stradale all'altezza di Peschiera del Garda.

Pare che il tamponamento non abbia avuto gravi conseguenze per gli automobilisti coinvolti, ma il traffico autostradale ne ha risentito nel tardo pomeriggio di oggi, 19 gennaio. Tanti i veicoli incolonnati sulla carreggiata in direzione Venezia a partire dal casello di Peschiera fino a quello di Sirmione, nel Bresciano, con rallentamenti che sono arrivati anche a Desenzano.

Molti i guidatori che, allertati della coda, hanno scelto percorsi alternativi uscendo dall'autostrada. E tra questi viaggiatori, alcuni hanno scelto di rientrare in A4 al casello di Peschiera. E questo ha congestionato il traffico anche sulla Strada Regionale 11 tra Peschiera del Garda e il confine con la Lombardia.