Grande afflusso di turisti a Verona: dieci incidenti stradali, parcheggi esauriti e lunghe code

Una giornata, quella di venerdì 19 maggio, che si sta trasformando in una «vera prova di forza» per la polizia locale di Verona che, dalla scorsa mezzanotte, fa sapere di aver già rilevato ben dieci sinistri stradali, mentre l'eccezionale afflusso di turisti ha costretto anche a chiudere il traffico in corso Porta Nuova. In base a quanto viene riferito dal comando della polizia locale di Verona, sarebbero infatti «decine di migliaia» i turisti, in particolare tedeschi, che si stanno riversando dal lago di Garda già da ieri in città per le festività dell'Ascensione.

«Sicuramente - chiarisce una nota della polizia locale - ha influito anche la difficile situazione sulla costiera romagnola, che ha indotto molti stranieri a fermarsi nella zona del lago». Sta di fatto che a Verona i parcheggi sono andati esauriti già dalle ore 11 e «lunghe code» si sarebbero registrate agli ingressi dell'Anfiteatro Arena (anche «45 minuti»), nonché della casa di Giulietta.

Il bollettino degli incidenti stradali

Alle ore 5 la polizia locale riferisce di aver rilevato una «fuoriuscita autonoma in via Cantarane con una Mercedes bloccata da una pattuglia della guardia di finanza». L'auto avrebbe «colliso con tre auto regolarmente in sosta». Il conducente, in base a ciò che riporta la nota della polizia, sarebbe risultato «positivo all'etilometro».

Alle ore 8 viene quindi segnalato uno «scontro in via dei Grolli tra un autobus ATV ed un'autovettura». Nell'occasione vi sarebbe stato «un ferito leggero a bordo del bus». Poco dopo, la polizia riferisce, in viale Galliano, di una «caduta autonoma di una ciclista trentenne, rimasta ferita». Alle ore 11, quindi, la polizia locale riporta l'«investimento di un ciclista da parte di una autovettura Fiat Doblo all'incrocio interrato Acqua Morta e via Carducci». Poco prima delle 12, ancora, un'«autovettura VW Polo» si sarebbe ribaltata in strada Bresciana con conseguenti «lunghe code».

In piazza Isolo, viene quindi riferito sempre nella nota della polizia locale, si sarebbe verificato uno «scontro tra una moto Honda e una Ford Puma con due feriti». Altra «perdita di controllo», questa volta in via Scarsellini, anche qui con «danni ai veicoli», poi vengono segnalati uno «scontro auto-moto» tra viale dell'Industria e via Roveggia e un altro in stradone Santa Lucia, dove un motociclista risulterebbe essere rimasto «ferito gravemente». E, ancora, altro incidente tra via Zamboni e via Cipolla dove sarebbero state coinvolte «una moto Honda ed una autovettura Mercedes».

La polizia locale, infine, segnala che «dalle 15 è in atto il deflusso dai parcheggi anche per la pioggia che sta funestando anche questa giornata molto complessa per la città di Verona, tra turisti, incidenti e cantieri».