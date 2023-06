Scontro auto-moto a Villafranca di Verona: un morto e un ferito grave

Un drammatico incidente stradale è stato segnalato nel pomeriggio di oggi, sabato 17 giugno, da parte dei soccorritori del Suem 118 intervenuti sul posto. Stando a quanto viene riferito, l'episodio risalirebbe alle ore 16 circa di oggi e sarebbe avvenuto nel Comune di Villafranca di Verona, dove, per cause in corso d'accertamento, un'auto e una moto si sarebbero scontrate.

All'esito del sinistro, una persona ha purtroppo perso la vita mentre il secondo soggetto coinvolto è stato portato d'urgenza all'ospedale, in codice rosso. Sul posto sono giunti l'elicottero del Suem, oltre ad un'ambulanza infermierizzata ed un'automedica. Vengono inoltre segnalati in zona gli agenti della polizia stradale per svolgere i rilievi del sinistro.