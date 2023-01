Dopo lo scontro, un'auto a metano va fuori strada e prende fuoco: incendio domato e due feriti

Poteva avere conseguenze ben peggiori l'incidente stradale avvenuto lungo la Sp8, in località Boi a Caprino Veronese, nel tardo pomeriggio di lunedì. Due persone sono rimaste ferite, un 57enne ed un 20enne, in quello che sembra essere uno scontro fronto-laterale, sulla cui dinaminca stanno lavorando i carabinieri della compagnia locale.

L'impatto si è verificato all'altezza dell'incrocio tra Via Stazione e la Strada Provinciale 8, ed in seguito a questo una delle due vetture, alimentata a metano, è finita fuori strada e ha preso fuoco. Sul posto sono così giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Bardolino con 2 mezzi e 8 uomoni: fortunatamente entrambi i conducenti erano già stati presi in carico dal personale sanitario, prima che l'auto andasse a fuoco. I pompieri si sono dunque concentrati sulle operazioni di spegnimento del rogo e di messa in sicurezza dei mezzi, che si sono concluse intorno alle 19.55 con il loro recupero: un lavoro reso più complesso dal fatto che l'auto era alimentata a metano e dalla difficoltà a verificare le bombole causa il suo capottamento.

Soccorsi dal personale del 118 giunto con ambulanze ed automedica, i due feriti sono stati condotti in ospedale: uno in codice rosso a Borgo Trento, l'altro in codice giallo a Peschiera del Garda.

Durante l'estinzione dell'incendio la viabilità è rimasta chiusa al traffico per garantire la sicurezza.