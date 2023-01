Incidente tra auto sulla Provinciale 8: due feriti nell'impatto, uno è grave

Scontro fra due auto sulla Strada Provinciale 8, a Caprino Veronese. Due i feriti trasportati in ospedale.

Incidente stradale questo pomeriggio, 9 gennaio, poco prima delle 18 a Caprino, sulla SP 8. Per cause al vaglio dei carabinieri, due auto sono finite una contro l'altra. Nello scontro sono rimasti feriti due automobilisti, soccorsi dai vigili del fuoco e dal personale del 118. Gli operatori sanitari hanno raggiunto Caprino Veronese con due ambulanze e un'auto medica. E con questi mezzi, i due feriti sono stati accompagnati in ospedale. Il ferito più grave è stato portato in codice rosso a Borgo Trento, quello più lieve è stato portato in codice giallo a Peschiera.