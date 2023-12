Violento scontro tra auto e furgone nella Bassa, tre ferite: la più elitrasportata a Borgo Trento

Tre donne sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto nella Bassa veronese nella tarda mattinata di martedì.

Due veicoli, un'auto ed un furgone si sono scontrati intorno alle ore 11 nella zona industriale di San Pietro di Legnago, all'incrocio tra via D'Antona e via Lama, con una dinamica al vaglio della polizia locale. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco con un mezzo e 5 operatori, per estrarre una delle persone coinvolte dall'abitacolo ed affidarla alle cure del 118, giunto con ambulanze, automedica ed elicottero.

Ad avere la peggio è stata la pensionata di 72 anni alla guida dell'auto, che è stata elitrasportata in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento, mentre la trentenne alla guida dell'altro veicolo è stata portata via in codice giallo. Condotta al Pronto soccorso anche la passeggera che si trovava in auto con la pensionata.