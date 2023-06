Scarcerato il camionista tedesco accusato dell'omicidio stradale di Rebellin

Era stato incarcerato sabato scorso, 17 giugno, il camionista tedesco che il 30 novembre scorso investì e uccise il campione di ciclismo Davide Rebellin. L'uomo, però, è uscito dal carcere oggi. In base alle informazioni trapelate e diffuse da Ansa, l'autotrasportatore ha potuto godere di una sospensione dell'arresto, ottenendo una misura cautelare simile a quello che in Italia è l'obbligo di firma settimanale.

Risaliva a giovedì scorso l'arresto di Wolfgang Rieke, il camionista di 62 anni accusato di omicidio stradale e omissione di soccorso in seguito all'incidente stradale di Montebello Vicentino in cui Rebellin perse le vita. Dopo l'incidente, l'uomo proseguì il suo tragitto di lavoro, passando anche per Verona e tornando in Germania. Da quel giorno sono passati mesi in cui è sembrato che il 62enne potesse farla franca. Questo almeno fino all'arresto e alla successiva carcerazione, scattati su richiesta della procura di Vicenza.

La detenzione è durata, però, pochi giorni. Wolfgang Rieke è uscito oggi dal carcere tedesco di Munster, anche se non proprio da uomo libero. E sulla sua testa pende ancora la decisione sull'estrazione. Decisione che il 62enne non dovrà attendere in carcere, in base alla sospensione dell'arresto provvisorio sancita dal giudice.