Morte Davide Rebellin: portato in carcere il camionista tedesco

Risulterebbe al momento essere in carcere l'autotrasportatore tedesco di 62 anni che lo scorso 30 novembre aveva investito il campione del ciclismo Davide Rebellin, rimasto ucciso all'età di 51 anni a seguito dell'incidente stradale. È quanto riferisce l'agenzia Ansa che avrebbe appreso la notizia dalla procura della Repubblica di Vicenza.

Il cittadino tedesco, in base a quanto viene riportato, si troverebbe oggi in stato di fermo nel carcere della città di Münster in Germania. Il provvedimento nei suoi confronti è stato eseguito sulla scorta di un mandato europeo di arresto, chiesto per l'appunto dal gip di Vicenza.