Auto carambola nel fosso e contro un albero, muore 32enne veronese

Era nato a Peschiera del Garda da una famiglia di origine polacca e risultava residente a Valeggio sul Mincio, Ruben Wlodkowski, il 32enne veronese vittima dell'incidente stradale di ieri sera, 7 aprile, a Sirmione.

Lavorava come artigiano, nella posa di infissi, arredi e controsoffitti. Padre di due figli piccoli, Wlodkowski lascia anche una compagna. E chi lo ha conosciuto, parla di lui come di un uomo onesto. «Quell'amico speciale o quel padre che tutti vorrebbero».

Ruben Wlodkowski era a bordo di una Porsche Cayenne alla 20 di ieri sera. Era seduto sul sedile passeggero. Al volante c'era una suo amico, un 28enne di origine albanese. In base alla ricostruzione riportata da BresciaToday, l'auto procedeva in Via Verona, a Sirmione, in direzione Peschiera. All'incrocio con Via Verdi, di fronte a Punta Grò, un furgone Volkswagen con a bordo una famiglia di origine moldava ha svoltato per immettersi in Via Verona. Il guidatore della Porsche ha provato ma non è stato in grado di evitare l'impatto con il furgone. Impatto che ha poi generato una carambola, in cui l'auto è finita prima nel fosso a bordo strada e poi contro un albero.

Il 32enne veronese è morto sul colpo, mentre il 28enne alla guida è stato trasportato con l'elicottero in gravissime condizioni all'ospedale Civile di Brescia. Leggermente feriti, invece, i cinque che viaggiavano nel furgone: un ragazzino di 16 anni, tre donne di 34, 41 e 73 anni e un uomo di 47 anni.