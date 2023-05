Perde olio dal camion e lascia una scia da Porta Vescovo a Borgo Roma, provocando una caduta in moto

Aveva lasciato una scia che è stata notata da Porta Vescovo fino a via Scuderlando, la quale avrebbe anche provocato un incidente stradale.

La polizia locale di Verona ha comunicato di aver individuato l'autista ed il mezzo che il 2 maggio avrebbero provocato l'imbrattamento di alcuni chilometri di strada a causa di una copia perdita d'olio sulla carreggiata, causando anche la caduta di un motociclista in lungadige Galtarossa. Si tratta di un cittadino egiziano 39enne, alle dipendenze di una azienda veronese, il quale era al volante di uno Scania.

Grazie all'attività di ricerca del personale dei Reparti Motorizzato e Territoriale, e con l'aiuto delle telecamere di videosorveglianza cittadina, al 39enne è stata contestata la situazione di pericolo per la circolazione, la guida senza la carta di qualificazione del conducente (con il fermo amministrativo dell'autocarro), gli pneumatici inefficienti, l'incauto affidamento all'azienda proprietaria del mezzo e il mancato corretto inserimento dei dischi del cronotachigrafo per più di 24 ore.

Dal Comando di via del Pontiere ricordano che per chi imbratta la sede stradale vi è sempre l'obbligo di adoperarsi per la pulizia della sede stradale, connessa alla sicurezza della circolazione. Il motociclista ferito potrà ora rivalersi sull'azienda per i danni fisici e materiali subiti.