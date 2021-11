Investiti nella notte in Piazzetta San Giorgio, due pedoni portati in ospedale

Questa notte, 13 novembre, due pedoni sono stati investiti a Verona. Le loro condizioni non sarebbero gravi, ma è stato necessario il loro ricovero in codice giallo all'ospedale di Borgo Trento. Per soccorrerli, gli operatori del 118 sono intervenuti con due ambulanze e un'automedica. Sulla dinamica dell'incidente, avvenuto intorno alle 2 di notte in Piazzetta San Giorgio, indagano gli agenti della polizia locale.