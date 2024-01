Auto contro transenne al Motor Bike Expo, area dissequestrata

È stata dissequestrata questa mattina, 22 gennaio, l'area di Veronafiere dove venerdì scorso si è verificato un incidente durante una delle esibizioni del Motor Bike Expo. L'evento prevedeva delle acrobazie eseguite da uno stuntman alla guida di un'auto. L'uomo al volante ha però perso il controllo della vettura, finendo contro le barriere che proteggevano il pubblico. Gli spettatori travolti sono stati 14, di cui 9 sono rimasti feriti.

Il dissequestro è stato firmato dalla pm Elisabetta Labate, come riportato da Ansa, ed è stato comunicato a Veronafiere dagli agenti della polizia locale, i quali durante lo scorso fine settimana hanno depositato in procura una prima relazione sui fatti accaduti venerdì. Ancora in corso di acquisizione, invece, altri documenti sulla società che aveva organizzato lo spettacolo, sul veicolo e sull'idoneità della doppia transennatura che ha limitato l'urto della vettura, avvenuto comunque a bassa velocità.