Auto guidata da un stuntman finisce contro le transenne al Motor Bike Expo: dieci feriti

Nella giornata inaugurale del Motor Bike Expo, al via appunto da oggi venerdì 19 gennaio a Verona, si è purtroppo registrato un incidente durante un'esibizione nell'area esterna. Stando ad una prima ricostruzione di quanto sarebbe avvenuto, documentato peraltro anche da alcuni video girati dagli astanti che hanno ripreso la scena, un'auto sportiva guidata da uno stuntman, dopo che questi ne ha perso il controllo, è finita per sbaglio contro le transenne, al di là delle quali vi erano gli spettatori.

I soccorritori del Suem 118 giunti sul posto, riferiscono che i feriti sarebbero una decina, tutti fortunatamente non gravi. L'episodio si sarebbe verificato intorno alle ore 13.30 di oggi. Secondo gli organizzatori dell'evento nessuno del pubblico sarebbe stato colpito direttamente dal veicolo. I soccorritori del Suem 118, ad ogni modo, hanno riferito che sul posto sono intervenute cinque ambulanze e che dieci persone, delle quali sette in codice verde e tre in codice giallo, sarebbero state portate negli ospedali di Verona a Borgo Trento, Negrar e Villafranca di Verona.

Sul posto viene inoltre segnalato l'intervento dei carabinieri e degli agenti della polizia per procedere all'esatta ricostruzione di quanto avvenuto.