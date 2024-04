In moto perde il controllo e va a sbattere contro un albero: morto 23enne a Verona

Un drammatico incidente si è consumato nella prima serata di martedì nel centro di Verona, nel quale ha perso la vita un ragazzo di 23 anni.

Erano circa le 19.30 in circovallazione Oriani e il giovane centauro procedeva lungo la strada in sella alla propria Honda, quando ne avrebbe verosimilmente perso il controllo per cause da appurare. La moto a quel punto avrebbe urtato contro il marciapiede presente a sinistra della carreggiata, andando infine a sbattere contro un albero presente ai lati.

Chiamati all'intervento, sul posto si sono precipitati in pochi minuti gli uomini del 118 con ambulanza ed automedica, che hanno cercato di rianimare il motociclista. Le conseguenze del violento urto però si sono rivelate troppo gravi ed il 23enne è morto sul posto.

Sul luogo dell'incidente è giunto il personale della polizia locale, che ha deviato il traffico e si è occupato dei rilievi utili alla ricostruzione della dinamica dell'episodio, nel quale non sarebbero coinvolti altri veicoli.