Dopo scuola, finisce in moto contro il guard rail: da chiarire le cause della morte di Matteo

È compito della polizia locale di Verona fare luce sul drammatico incidente che nel primo pomeriggio di sabato è costato la vita a Matteo Cola, residente a Grezzana, di soli 18 anni.

Erano circa le ore 14 e il giovane che frequentava l'istituto Copernico era da poco uscito da scuola. Salito in sella alla sua moto Aprilia, insieme ad un amico si stava dirigendo verso casa, ma in via Fincato non sarebbe riuscito a rimanere in carreggiata, andando a sbattere violentemente contro il guard rail, rimanendo poi a terra privo di conoscenza. L'amico che era con lui ha immediamente fermato la marcia per soccorrerlo, trovando supporto in un pattuglia di carabinieri che in quel monento transitando dalla zona. Lanciato l'allarme, sul posto si è precipitato il personale del 118 con ambulanza ed automedica, ma i tentativi di rianimare il 18enne sono risutati vani ed è deceduto sul posto.

Sul luogo dell'incidente è arrivato il Nucleo infortunistica della polizia locale per eseguire i rilievi del caso e cercare di fare luce sull'episodio. Al momento infatti non è chiaro cosa possa aver provocato l'urto, forse una distrazione, un guasto o un malore. Informato del fatto, il pm di turno ha disposto il sequestro del velicolo a due ruote, mentre il carpo è stato reso alla famiglia per le cerimonia funebre: il ragazzo viveva con la madre e il fratello, che in questi giorni si trovava all'estero.