Caduto in Via Fincato, motociclista muore sul colpo

Caduta fatale per un motociclista nel primo pomeriggio di oggi, 18 febbraio, a Verona. Poco prima delle 14, un uomo ha perso il controllo del suo mezzo a due ruote, rovinando sull'asfalto in Via Colonnello Fincato. Secondo una prima ricostruzione si è trattata di una caduta autonoma, ma sull'accaduto sono in corso le indagini degli agenti della polizia locale. Agenti che sono intervenuti insieme al personale del 118. I sanitari sono giunti con un'ambulanza e un'auto medica e non hanno potuto far nulla per il motociclista, deceduto sul posto.