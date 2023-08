Una persona morta nell'incidente fatale tra auto e moto a Valeggio sul Mincio

Ancora un incidente mortale sulle strade della provincia di Verona.

Stando alle prime informazioni giunte, intorno alle ore 11 un'auto ed una moto si sarebbero scontrate nella zona di località Pravecchio, nel Comune di Valeggio sul Mincio, in prossimità del territorio comunale di Monzambano, con una dinamica al vaglio della polizia stradale.

Sul posto si sono diretti gli uomini del 118 com ambulanza ed automedica, per prestare soccorso alle persone coinvolte: le cure dei sanitari però non sono bastate a salvare la vita di un ferito, che è morto sul posto in seguito al sinistro.

La strada è stata momentaneamente chiusa per consentire le operazioni.

Seguiranno aggiornamenti