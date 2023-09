Sbanda con la Jeep e sbatte contro i segnali stradali: morto 51enne

C'è probabilmente un malore alla base dell'incidente mortale avvenuto nella serata di mercoledì 13 settembre in via Belfiore, a Montagnana, che è costato la vita a Matteo Danesi, veronese di 51 anni residente a Casale di Scodosia.

Come spiegano i colleghi di PadovaOggi, stando ai primi riscontri raccolti dai carabinieri della Compagnia di Este, intorno alle 20.45 il conducente stava viaggiando al volante di una Jeep Compass, quando avrebbe improvvisamente iniziato a sbandare, picchiando contro diversi pali della segnaletica stradale.

Una carambola che non avrebbe visto altri veicoli coinvolti, mentre alcuni testimoni della fuoriuscita autonoma hanno immediatamente allertato i soccorsi. In via Belfiore dunque si sono precipitati i vigili del fuoco e il personale del Suem 118, oltre ad un paio di equipaggi dei militari. I sanitari hanno a lungo tentato di rianimare l'automobilista, senza però avere successo e alla fine hanno dovuto constatarne il decesso.

Stando ai primi riscontri, la morte non sarebbe compatibile con l'impatto avuto dalla sua auto contro la cartellonistica stradale, motivo per cui si ipotizza che il conducente possa essersi sentito male.