Ricoverato dopo lo scontro tra scooter e auto a Verona, 30enne muore in ospedale

Non ce l'ha fatta il motociclista veronese di 30 anni che lo scorso 16 novembre è rimasto coinvolto in incidente in via Monte Ortigara, all'incrocio con via Monte Cimone, in città.

Dopo lo scontro tra una Honda SH e una Toyota Yaris guidata da una veronese 55enne, avvenuto poco prima di mezzogiorno, le condizioni dell'uomo erano apparse subito molto gravi: i soccorritori del Suem 118 lo avevano stabilizzato e portato in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento, dove è deceduto nelle scorse ore.

Sulla dinamica del grave incidente sono in corso gli accertamenti degli specialisti del Nucleo Infortunistica della polizia locale di Verona, con la conducente dell'auto che è ora indagata per omicidio stradale.

Si tratta della dodicesima vittima sulle strade del capoluogo scaligero da inizio anno.