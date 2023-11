Ferito portato d'urgenza in ospedale dopo uno scontro tra scooter e auto avvenuto a Verona

Grave incidente stradale a Verona nella tarda mattinata di giovedì.

Stando a quanto appreso, intorno alle ore 12 un'auto stava percorrendo via Monte Ortigara, ma al momento di svoltare a sinistra in via Monte Cimone, sarebbe entrata in collisione con uno scooter che viaggiava nel senso opposto di marcia condotto da un trentenne.

Lanciata l'allerta, sul posto si è diretto il personale del 118 con ambulanza ed automedica, il quale ha prestato le prime cure al ferito per poi condurlo all'ospedale di Borgo Trento in codice rosso.

Sul luogo dell'incidente è arrivata anche la polizia locale scaligera, che ha chiuso la strada al traffico e si è occupata dei rilievi del caso.