Dramma a Verona, auto esce di strada e si ribalta: morto un 21enne, ferito un altro giovane

Drammatico incidente nella tarda serata di lunedì a Verona.

Erano circa le 22.45 e due giovani stavano percorrendo via Sogare a bordo di una Fiat Panda, quando ne avrebbero perso il controllo: uscita di strada, l'auto si è poi ribaltata dopo aver urtato una canaletta irrigua agricola. Scattato l'allarme, in loro aiuto sono arrivati i vigili del fuoco scaligeri con 1 mezzo e 5 uomini, oltre al personale del 118 con due ambulanze ed un'automedica. I pompieri si sono messi al lavoro per mettere sicurezza il veicolo ed estrarre il giovane di 21 anni che si trovava alla guida e che risultava incarcerato: il ragazzo è stato affidato alle cure del personale medico ma i vari tentativi di rianimarlo sarebbero stati vani e i sanitari non hanno potuto fare altro che dichiararne il decesso. Ferito invece l'altro giovane passeggero, che è stato condotto in codice giallo all'ospedale di Borgo Trento.

Sul posto è intervenuto anche il personale della polizia locale di Verona, per svolgere gli accertamenti del caso utili a chiarire la dinamica del tragico episodio.