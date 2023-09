Investito a Garda e portato d'urgenza in ospedale il professor Bucci, prorettore di Mantova

Investito nella mattinata di sabato sulle sponde del lago di Garda, il professor Federico Bucci, prorettore della sede territoriale di Mantova del Politecnico di Milano, è stato condotto d'urgenza all'ospedale di Borgo Trento.

Il 64enne nativo di Foggia si trovava in vacanza a Garda, quando è stato investito da un'auto mentre attraversava in corso Italia con una dinamica al vaglio dei carabinieri della compagnia di Peschiera, che dovrebbero poter contare anche sulle immagini delle telecamere. Soccorso dal 118 in condizioni gravi, è stato condotto al Polo Confortini per le ferite riportate, tra cui una alla testa, ed operato d'urgenza, ma la prognosi rimane riservata.

Bucci è delegato del rettore per gli archivi e le biblioteche al Politecnico di Milano, ricopre la carica di prorettore del polo territoriale di Mantova ed è responsabile della Cattedra Unesco.

È stato visiting professor alla Texas A&M University, all'Istituto di Architettura di Mosca, alla Universidad de Los Andes di Merida, Venezuela, alla Pontificia Universidad Catolica de Chile, alla University of Southern California di Los Angeles e all'Etsab di Barcellona. Ha lavorato presso l’archivio dell'Albert Kahn Inc. (Detroit) e il Cca (Montrèal). È stato membro dell'American Society of Architectural Historians e ha partecipato a numerosi convegni nazionali e internazionali. Ha curato mostre sull'architettura italiana e pubblicato diversi volumi, tra cui: Albert Kahn: architect of Ford, New York 1993; Luigi Moretti. Opere e scritti, Milano 2000; Franco Albini, Milano 2010. Ha lavorato nelle redazioni di 'Domus', 'Quaderni di architettura', 'Rassegna', 'L'architettura. Cronache e storia' e attualmente è redattore di 'Casabella'.