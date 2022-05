Morta 29enne investita da un'auto sul marciapiede: interrogati il guidatore e due testimoni

Le indagini della polizia locale di Verona per ricostruire l’incidente costato la vita a Madiha Rahmad, la ragazza di 29 anni di origine marocchina investita ed uccisa all'alba di domenica a Porta Vescovo, proseguono senza sosta.

Il drammatico episodio ha avuto luogo poco dopo le 5.30 del mattino, quando Madiha è stata travolta da una vettura mentre passeggiava con un amico sul marciapiede di via Bassetti. Il guidatore poi si è allontanato senza prestare soccorso, ma è stato intercettato dagli agenti della polizia locale: una pattuglia infatti era già in zona. Al volante dell'auto c'era un giovane veronese di 26 anni, che è risultato positivo all'alcol test.

Come disposto dal pubblico ministero, lunedì mattina il giovane conducente è stato interrogato al Comando di via del Pontiere in presenza del suo avvocato, così come i due testimoni che hanno assistito all’impatto, tra cui l’amico che stava camminando insieme alla vittima. I colloqui proseguiranno anche durante la giornata, con le forze dell'ordine impegnate nella dettagliata ricostruzione dell'incidente: gli agenti, infatti, si stanno concentrando sulle dichiarazioni rese per mettere a fuoco la dinamica esatta di quanto avvenuto e delinearne le responsabilità.

Al Comando di via del Pontiere, lunedì mattina, è giunta anche una cugina residente a Milano di Madiha, che è stata contattata dalla polizia locale in quanto unica parente stretta che vive in Italia. In prcedenza erano stati avviati i contatti con il Consolato marocchino per comunicare alla famiglia, che vive nel paese d’origine, la drammatica notizia.