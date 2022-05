Pedone morto dopo essere stato investito all'alba da un'auto a Verona

Un incidente mortale si è verificato questa mattina, domenica 22 maggio, nel Comune di Verona. Lo riferiscono i soccorritori del Suem 118 che spiegano di essere intervenuti a seguito dell'investimento di un pedone da parte di un'automobile avvenuto in via Bassetti.

Stando alle prime informazioni disponibili, l'episodio risale alle prime luci dell'alba, erano infatti circa le ore 5.30 di stamattina. Sul posto sono intervenute un'ambulanza ed un'automedica, tuttavia i soccorritori hanno solamente potuto constatare l'avvenuto decesso del pedone investito.

Presenti in via Bassetti anche gli agenti della polizia locale di Verona che hanno svolto i rilievi per appurare la dinamica dell'incidente.