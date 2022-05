Travolta e uccisa sul marciapiede da un'auto: il guidatore era ubriaco

È una cameriera 29enne la vittima del drammatico incidente stradale che all'alba di domenica mattina ha avuto luogo in via Bassetti, nella zona di Porta Vescovo a Verona. Erano le 5.30 di mattina e Madiha Rahmad stava passeggiando sul marciapiede insieme ad un amico, quando su di loro è piombata la Volkswagen Polo condotta da un 26enne veronese: non c'è stato scampo per la povera donna, mentre l'uomo che era con lei sarebbe uscito miracolosamente ad evitare il mezzo. Inutile il tempestivo intervento del 118, che ha potuto solamente constatare il decesso.

Entrambi i gruppi sarebbero usciti poco prima da una discoteca della zona ed il giovane guidatore stava verosimilmente tornando a casa dopo aver accompagnato alcuni amici: proveniente da via Barana, avrebbe perso il controllo della vettura finendo con l'andare a sbattere contro il marciapiede e investendo la 29enne. Nonostante due gomme esplose nell'urto, il guidatore non si sarebbe fermato, venendo intercettato da una pattuglia della polizia locale che si trovava nella zona per alcuni controlli. Sottoposto all'alcoltest, il conducente è risultato positivo con valori tre volte superiori al limite, mentre si attende l'esito dei risultati tossicologici.

Il giovane dunque, considerando anche il suo allontanarsi dal luogo dell'incidente e l'omissione di soccorso, è formalmente indagato per il reato di omicidio stradale. Gli accertamenti in merito alla dinamica sono al vaglio del personale del Nucleo infortunistica della polizia locale, che sta passando al vaglio i filmati delle telecamere della zona.

La donna non aveva parenti in città e la polizia locale si è messa dunque in contatto con le autorità del Marocco, che hanno avvisato i familiari.