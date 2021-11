Sale a due il numero degli indagati per l'incidente stradale costato la vita a Nicole

C'è un secondo indagato per la morte di Nicole Perina, la 21enne che nella notte tra sabato e domenica ha perso la vita in un incidente stradale a Zevio, in via Speranza.

Quella notte la ragazza si trovava seduta al posto passeggero della Opel Corsa di colore rosso condotta dal suo fidanzato, un giovane di San Martino Buon Albergo, che avrebbe perso il controllo del veicolo ed è uscito di strada, andando a sbattere contro un cartello stradale. Il mezzo poi sarebbe tornato in carreggiata, quando è arrivata un'altra Oper Corsa, questa volta di colore bianco, guidata da un ragazzo di Oppeano che non sarebbe riuscito ad evitare l'impatto.

Le conseguenze del doppio scontro sono risultate fatali per la 21enne, che è deceduta sul posto nonostante il tempestivo intervento del 118.

I rilievi del caso sono stati affidati ai carabinieri, i quali hanno sottoposto all'alcol test il ragazzo di Nicole, il quale è risultato positivo ed è indagato per omicidio stradale, mentre il corpo della giovane è stato sottoposto ad autopsia per volere dell'autorità giudiziaria, che ha disposto anche una consulenza tecnica per fare maggiore chiarezza sul sinistro. Inoltre TgVerona riporta la notizia dell'iscrizione nel registro degli indagati anche del conducente della seconda vettura coinvolta, la Oper Corsa bianca protagonista del secondo scontro.