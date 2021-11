Una ragazza muore nella notte a Zevio in uno scontro tra auto

Un drammatico incidente avvenuto in provincia nella notte tra sabato e domenica, è costato la vita ad una giovane di Verona.

Erano da poco passate le 00.30, quando una Opel Corsa condotta da un giovane di Zevio, e con a bordo una ragazza residente a Verona, è uscita di strada in via Speranza, nel Comune di Zevio: il veicolo proveniente dalla zona di San Giovanni Lupatoto, è uscito dalla carreggiata per cause al vaglio dei carabinieri ed è andato a sbattere violentemente contro la segnaletica stradale lì presente.

Secondo quanto riferito dall'Arma, in quella circostanza una seconda vettura, un'altra Opel Corsa condotta stavolta da un giovane di Oppeano e che procedeva nel senso opposto di marcia, non è riuscita ad evitare lo scontro con la prima macchina, che in parte aveva invaso la corsia.

Sul luogo dell'incidente, una volta lanciato l'allarme, è arrivato il personale del Suem con ambulanza ed automedica, ma nulla ha potuto fare per la ragazza seduta al posto passeggero del primo veicolo, che è morta sul posto per "politraumi da strada". Sul posto anche i carabinieri di Zevio, intervenuti immediatamente dopo l'incidente insieme ai colleghi delle stazioni di San Giovanni Lupatoto e Tregnago, che si sono occupati degli accertamenti del caso.