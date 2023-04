Raffica di incidenti a Verona: distrazione e alcol alla guida le prime cause

Non è stata solamente la gestione del maxi-cantiere della filovia e il concerto in Arena di Sfera Ebbasta a tenere particolarmente impegnata la polizia locale di Verona nelle scorse ore. Una lunga serie di incidenti infatti è stata registrata in città tra la mattinata di venerdì e quella di sabato, compreso il grave sinistro avvenuto nel sottopasso di Santa Teresa, con un autoarticolato entrato contromano che ha causato il violento scontro con due vetture, in seguito al quale un conducente è stato ricoverato in prognosi riservata.

Molti dunque gli interventi delle pattuglie di via del Pontiere. Nella giornata di venerdì una Lancia Musa è finita contro un palo dopo una fuoriuscita autonoma in corso Venezia: il conducente è stato sorpreso in guida in stato di ebbrezza con tasso alcolico superiore due volte oltre al limite e l'auto è risultata scoperta da assicurazione scaduta.

Lo scontro tra una Volkswagen Polo e un motociclo Bmw è stato registrato tra stradone Porta Palio e circonvallazione Oriani. Ferito al braccio il centauro, da accertare la dinamica.

Un altro incidente tra auto e moto è stato segnalato in via Fincato, tra una Lancia Musa e un Kymko, vicino al supermercato Esselunga.

In via Pacinotti, all'incrocio con via Morganti, sono invece entrate in collisione una Skoda e una Oper Meriva.

Nel corso della notte tra venerdì e sabato invece, incidente fra tre veicoli in via Case Ferrovieri, con una KIA rovesciata e altre due auto, una Citroen e una Suzuki, coinvolte. Il conducente della KIA è risultato positivo all'alcoltest: patente ritirata e sospensione in vista dunque, oltre alla segnalazione alla Procura della Repubblica.

Sabat mattina scontro tra vettura e scooter in via Da Mosto, con coinvolte una Volkswagen Golf e un Piaggio Liberty. Altro incidente in lungadige Attiraglio con una Peugeot 208 protagonista.

Il contatore degli incidenti a Verona dal primo gennaio ha toccato quasi quota 500, 498 per la precisione, in 4 mesi.