Imbocca sottopasso contromano, camion si scontra con auto. Due feriti

Un veronese di 52 anni e una donna 49enne di Rovigo sono rimasti feriti nello scontro tra le loro auto e un autoarticolato che aveva imboccato contromano il sottopasso di Viale Piave, a Verona. L'impatto è avvenuto intorno alle 12.45 e i due automobilisti sono stati entrambi ricoverati all'ospedale di Borgo Trento. L'uomo è stato trasportato dai sanitari del 118 in codice rosso, la donna in codice giallo.

La dinamica dell'incidente sembra chiara. Le due auto, un Ford C-Max e una Volkswagen Tiguan, scendevano nel sottopassaggio provenendo dal centro della città e improvvisamente si sono trovate di fronte il mezzo pesante che stava percorrendo contromano il tunnel. L'urto è stato inevitabile.

I primi ad arrivare sul posto sono stati i vigili del fuoco, i quali si trovavano già nei pressi del luogo dell'evento. I pompieri hanno lavorato a lungo per aprire un varco tra le lamiere ed estrarre in sicurezza il conducente della Ford, stabilizzato poi dal personale della Croce Verde e trasportato in ospedale insieme alla conducente della Volkwagen. È risultato invece illeso il conducente del camion.

Sul posto, il 118 è intervenuto con un'automedica e due ambulanze. E la polizia locale ha eseguito rilievi del caso ed ha gestito la viabilità. Proprio gli agenti hanno poi riferito di aver ricostruito il percorso del camion, guidato da un 43 romeno che lavora per un'azienda del suo paese. Il mezzo era uscito dalle Acciaierie di Verona ed aveva proseguito per Breccia Cappuccini, Via faccio e Viale Piave, entrando regolarmente nel sottopasso. Vicino alla chiesa di Santa Teresa, però, anziché proseguire a destra per Viale dell'Agricoltura e poi svoltare a sinistra per Viale del Lavoro, il camionista ha deciso di tornare indietro su Via Santa Teresa, ignorando la segnaletica ed entrando nel sottopasso proprio mentre vi accedevano le due auto.

I test sul conducente del mezzo pesante non hanno segnalato alterazioni, quindi l'uomo non guidava sotto l'effetto di droga o alcol. È probabile però che fosse stanco. La polizia locale ha infatti accertato violazioni sui tempi di guida e di riposo.

Il sottopasso è rimasto chiuso fino alle 16.15 con ripercussioni sul traffico in tutta la zona Sud di Verona. È scattato dunque il piano di emergenza della polizia locale, la quale è molto impegnata nella gestione della viabilità modificata dal cantiere del filobus in Via Città di Nimes.