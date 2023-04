Tir in Brà per gli allestimenti del concerto danneggia la Gran Guardia: autista nei guai

Sono state ore di grande lavoro per la polizia locale di Verona quelle compre tra la giornata di venerdì e la notte, per la seconda data in Arena di Sfera Ebbasta, dopo quella della sera precedente.

Migliaia i giovani spettatori accorsi, traffico molto intenso e parcheggi esauriti nelle due giornate, con 20 agenti nella zona tra viale Piave, corso Porta Nuova e piazza Bra: sono state salvaguardate le corsie preferenziali dalle auto private che hanno costretto a chiudere piazza Bra al traffico, a causa della sosta di decine di auto di genitori in attesa di recuperare i figli a fine concerto.

Sanzionata anche una potente auto sportiva, una Chevrolet Corvette, che circolava in corso Porta Nuova ad elevata velocità mentre era in atto il deflusso, creando pericolo ai pedoni. Verbali per la mancanza temporanea della patente e per circolazione a velocità non commisurata alla situazione ambientale, con la decurtazione di 5 punti.

Quando il deflusso si è concluso, un autocarro è entrato in piazza Brà per le operazioni di smontaggio delle strutture utili al concerto, ma nello stringere la curva a destra, il mezzo ha danneggiato il parapetto in ghisa a fianco del Palazzo della Gran Guardia, costringendo all'intervento dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza.

Molte le sanzioni contestate dalla polizia locale all'autista: dal danneggiamento di opere stradali, all'omesso controllo alla guida, alla mancanza di documenti di guida, all'omessa revisione della motrice, alla richiesta di presentare i dischi del cronotachigrafo delle ultime 4 settimane, all'utilizzo di pneumatici diversi sul medesimo asse del semirimorchio, alla guida con patente C-E di autoarticolati avendo superato i 68 anni di età. Queste hanno portato al ritiro della patente per la sospensione da 4 a 8 mesi e verbali per un totale di 1500 euro.

La polizia locale ha richiesto all'Ispettorato del Lavoro informazioni sulla posizione lavorativa dell'autista, che non aveva al seguito alcun documento che ne attestasse la regolarità.