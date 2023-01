Due fuoriuscite di strada nella notte e un semaforo abbattuto a Verona: entrambi i conducenti con tasso alcolemico elevato

Ancora alcol alla guida nelle notti a Verona. Lo rivela una nota odierna, sabato 28 gennaio, diramata dalla polizia locale. In base a quanto si apprende, infatti, poco dopo le ore 2 della notte tra venerdì e sabato, una Fiat 500 con una donna 31enne alla guida, dopo aver perso il controllo avrebbe «abbattuto il semaforo di fronte al ponte Aleardi» e si sarebbe poi «allontanata dal luogo».

L'auto, spiega sempre la nota della polizia locale, è stata in seguito «rintracciata in lungadige Porta Vittoria». L'automobilista è stata quindi «sottoposta ad etilometro» e, riferisce la polizia locale, «verrà segnalata alla procura della Repubblica per aver condotto il veicolo con un tasso alcolemico di oltre tre volte il limite». Grossi i disagi alla circolazione venutisi a creare a causa dell'impianto in lampeggio in uno degli incroci più critici della città.

Poco dopo le ore 3 della scorsa notte, si sarebbe quindi verificata un'altra fuoriuscita autonoma, questa volta in via dell'Autiere e più esattamente all'incrocio con via del Fante, dove il guidatore di una Jeep Gran Cherokee avrebbe perso il controllo. Il conducente, in questo caso «un 36enne veronese», secondo ciò che riporta la nota della polizia locale di Verona «è risultato positivo all'etilometro con un un tasso alcolemico di oltre tre volte il limite».

La polizia locale scaligera ricorda che «sono state 350 le persone trovate positive all'alcol alla guida nel 2022, una media di una al giorno». Altro dato allarmante riportato sempre dalla polizia, è che di questi automobilisti ben «156 sono coinvolti in incidente stradale», ovvero «il 10% di tutti i sinistri rilevati dalla polizia locale di Verona».