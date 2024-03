Frontale tra due auto sulla Statale 12: cinque feriti di cui uno grave

È di cinque feriti, di cui uno grave, il bilancio del frontale capitato questa mattina, 30 marzo, a Nogara.

Per cause al vaglio della polizia locale, due auto, una Lancia e una Volkswagen, si sono scontrate sulla Statale 12 poco prima delle 11. Tutti e cinque gli occupanti dei due veicoli sono rimasti feriti e sono stati soccorsi dal 118 con il supporto dei vigili del fuoco.

Il personale sanitario giunto con ambulanze e un'auto medica ha prestato le prime cure e poi ha accompagnato quattro feriti in codice giallo all'ospedale di Legnago. Il quinto ferito, quello più grave, è stato invece caricato sull'elicottero del Suem e condotto all'ospedale di Borgo Trento in codice rosso.