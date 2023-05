Donna travolta da un'auto a Villafranca: è il terzo episodio in pochi giorni

Un altro pedone è stato investito nel territorio comunale di Villafraca: si tratta del terzo episodio in pochi giorni.

Il fatto questa volta si è verificato intorno alle 8.30 di mercoledì in via Ospedale Marcello Magalini, nella zona del nosocomio. In questa occasione, una 50enne residente in paese è stata travolta da un'auto, all'altezza dell'intersezione con via Grifo, condotta da una donna di 67 anni residente in zona. Rimasta cosciente, la vittima è stata soccorsa dal personale del 118 e condotta al vicino ospedale per cure ed accertamenti del caso, ma fortunatamente non sembrerebbe aver subito gravi conseguenze.

Anche in questo caso, per eseguire i rilievi utili alla ricostruzione della dinamica, è arrivata la polizia locale di Villafranca, che due settimane fa era intervenuta in via Cavour a Dossobuono e pochi giorni dopo nella zona del Polo scolastico di via Prina, sempre per situazioni analoghe.

In questi due casi, le cause degli investimenti non sarebbero da ricercare nella guida sotto l'effetto di alcol o sostanze stupefacenti, o per l'utilizzo del cellulare, ma bensì per semplici di distrazioni, che sarebbero alla base di un numero sempre maggiore di incidenti stradali. I dati dei primi 5 mesi infatti sono preoccupanti se confrontati con quelli dello stesso periodo dell'anno scorso: 6 sono gli investimenti fino ad ora, contro i 2 del 2022. Per questo motivo la polizia locale di Villafranca invita i conducenti a prestate maggiore attezione della guida, per evitare così possibili gravi conseguenze per gli utenti deboli della strada, in primis i pedoni.