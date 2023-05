Investita da un'auto mentre attraversa la strada: 22enne ferita e portata in ospedale

Poteva avere conseguenze ben peggiori l'investimento avvenuto in centro a Dossobuono nel pomeriggio di giovedì, che ha visto rimanere ferita una ragazza di 22 anni di Villafranca.

Non erano ancora scoccate le 16.15 e la giovane classe 2001 stava attraversando via Cavour, la strada centrale della frazione, non lontano dal ristorante Cavour, quando è stata travolta da una Fiat Multipla che si muoveva in direzione di Verona, condotta da un 80enne della zona. Nell'impatto, la giovane è stata proiettata ad alcuni metri di distanza finendo nell'altra corsia, dove fortunatamente non è stata investita da altri veicoli.

Lanciata l'allerta, in suo soccorso è arrivato sul posto il personale del 118 con un'ambulanza che, dopo averle fornito le prime cure, l'ha condotta, ancora cosciente, all'ospedale di Borgo Trento in codice giallo.

Sul luogo dell'incidente sono arrivati anche due equipaggi della polizia locale di Villafranca, i quali hanno tenuto la strada chiusa per circa un'ora per eseguire gli accertamenti utili alla ricostruzione della dinamica: da verificare soprattutto se la 22enne, come sembrerebbe, si trovava sulle strisce pedonali.