Adolescente investito mentre va a scuola da un'auto, che si allontana: 58enne denunciata

Fortunatamente non avrebbe subito gravi conseguenze l'adoloscente investito da un'auto nella mattinata di martedì a Villafranca, tra via Aprili e via Magenta, mentre andava a scuola.

Erano circa le 7.30 e il ragazzo classe 2007 di Valeggio sul Mincio si stava dirigendo a piedi verso il liceo Medi, quando è stato travolto dalla Volvo condotta da una 58enne di Mozzecane mentre stava attraversando sul passaggio pedonale rialzato di via Aprili. Il 16enne sarebbe riusciti a restare aggrappato sul cofano, scivolando a terra sulla destra mentre la vettura proseguiva nella sua manovra di svolta verso sinistra: l'auto infatti avrebbe proseguito la propria corsa, tamponando quella che la precedeva e urtandone un'altra in sosta, prima di allontanarsi dal luogo dell'incidente.

In soccorso del giovane è arrivata un'ambulanza del 118, che lo ha condotto al vicino ospedale Magalini per le cure e gli accertament del caso.

Sul posto è arrivata anche la polizia locale di Villafranca, per gli accertamenti e la ricostruzione della dinamica. Raccolte le testimonianze, gli agenti sono risaliti all'auto e alla guidatrice anche grazie alle telecamere di videosorveglianza: la donna è stata denunciata per la fuga dal luogo dell'incidente e omissione di soccorso.