Daniele Pasi, morto sulla sua Vespa. «Era gentile, di gran cuore e aveva una simpatia travolgente»

Una tristezza che ieri, 19 luglio, ha lasciato molti in lacrime e senza parole a Grezzana. La tristezza di chi non potrà più rivedere Daniele Pasi, il 46enne della frazione di Lugo deceduto nell'incidente stradale avvenuto intorno alle 23.30 di martedì scorso.

Daniele Pasi era un uomo conosciuto e ben voluto in paese. Sposato, padre di due figli, gestiva l'officina meccanica di famiglia e come volontario dava una mano al Comitato Festeggiamenti di Lugo durante gli eventi. Ed aveva una passione per la Vespa, tanto da essere membro del Vespa Club di Verona.

E proprio sulla sua Vespa è morto Daniele Pasi. Tornando a casa, dopo una serata passata con gli amici, il 46enne stava percorrendo con la sua due ruote Via Domenico da Lugo. Un 21enne al volante di una Renault Megane si è immesso in Via Domenico da Luca da Via Pernisa ed ha centrato in pieno la Vespa di Daniele Pasi. I soccorsi del 118 sono stati rapidi, ma per il 46enne non c'è stato nulla da fare. L'impatto dell'auto è stato troppo forte e la successiva caduta non gli hanno lasciato scampo.

Oltre ai soccorritori, sul luogo dell'incidente sono arrivati anche i carabinieri che hanno eseguito l'alcol-test al conducente della Megane. Il giovane è risultato negativo. I militari lo hanno comunque denunciato per omicidio stradale. In base ad una prima ricostruzione, infatti, pare che il 21enne non si sia fermato per dare la precedenza e sia dunque lui il responsabile del sinistro.

Già durante la notte e poi anche nella giornata di ieri è subito circolata la notizia del decesso di Daniele Pasi. Una perdita dolorosissima per molti. «Grazie di tutto Lele - è il messaggio scritto dal Comitato Festeggiamenti di Lugo - Di tutto l'aiuto che in questi anni ci hai dato, della tua disponibilità incondizionata, della tua simpatia. Eri un persona dal cuore d'oro. È stato un onore passare questi anni in sagra con te. Il tuo angolo bar in cucina lo custodiremo e cercheremo di gestirlo al meglio, anche se non sarà più lo stesso di prima». Ed anche il Vespa Club di Verona ha condiviso un ricordo di Daniele Pasi: «Una persona gentile, di gran cuore e sempre presente con tutti. Il vivo ricordo della sua travolgente simpatia e pura passione ci sorregge in questo momento d'insopportabile desolazione. Ci stringiamo con con un forte abbraccio ai familiari e amici, certi che da lassù la sua stella e il suo ricordo ci accompagneranno sempre».