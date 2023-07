Scontro mortale tra auto e scooter, inutili i soccorsi: 46enne muore sul posto

Un altro drammatico incidente mortale ha avuto luogo nella provincia di Verona, questa volta nel territorio di Grezzana.

Erano circa le 23.30 e un 46enne del posto stava percorrendo la strada provinciale 14, nel tratto denominato via Domenico da Lugo, in sella alla propria Vespa, quando si è scontrato con una Renault Megane condotta da uno studente senegalese di 21 anni, che si era immessa da via Pernisa. Il 46enne non sarebbe riuscito ad evitare il veicolo ed avrebbe sbattuto contro di esso.

Scattato l'allarme, in soccorso del ferito è arrivato il personale del 118 con automedica ed ambulanza. Inutili i tentativi di rianimare il 46enne, le conseguenze del violento impatto si sono rivelate fatali ed è morto sul posto.

Sul posto per i rilievi del caso sono intervenuti i carabinieri. Stando ai primi accertamenti, sembra che il giovane conducente dell'auto, risultato negativo all'alcoltest, abbia omesso di dare la precedenza alla Vespa: per questo motivo è stato denunciato all'autorità giudiziaria per il reato di omicidio stradale.