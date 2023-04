A4, traffico bloccato per incidente nel Vicentino. Uscita obbligatoria a Soave

Nella tarda mattinata, lo scontro tra un'auto e un camion nel Vicentino ha bloccato il traffico anche sul tratto veronese dell'autostrada A4. L'incidente è avvenuto prima delle 11 di oggi, 6 aprile, sulla carreggiata in direzione Venezia, tra i caselli di Montebello Vicentino e Montecchio Maggiore e per soccorrere i feriti sono arrivati sul posto gli operatori del 118 e i vigili del fuoco.

L'incidente e le successive operazioni di soccorso hanno frenato la viabilità sulla Brescia-Padova, tanto che è stato chiuso lo svincolo di Montebello in entrambe le direzioni e lo svincolo di Soave in entrata. In pratica, i viaggiatori diretti verso est vengono fatti uscire al casello di Soave-San Bonifacio e possono rientrare in A4 a partire dal casello di Montecchio.

Molto lunghi gli incolonnamenti sulle corsie autostradali in direzione Venezia, sia nel tratto vicentino si in provincia di Verona, dove i rallentamenti cominciano già all'altezza di San Martino Buon Albergo. Non è dunque una cattiva idea evitare l'autostrada uscendo già al casello di Verona Est.