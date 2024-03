Camion dei rifiuti non riesce a frenare in tempo e travolge il ciclista: morto 72enne

Non è bastato il disperato tentativo di frenata del conducente del mezzo pesante, per evitare il drammatico impatto che nel pomeriggio di giovedì ha portato alla morte di un pensionato residente a Zevio.

L'incidente si è verificato intorno alle ore 16 in prossimità ponte Perez, dal lato del centro abitato zeviano. La vittima, un uomo di 72 anni residente in paese, si trovava in sella alla propria bicicletta, quando avrebbe attraversato sulle strisce pedonali presenti poco prima del viadotto, secondo i primi rilievi, per raggiungere l'altra parte della pista ciclopedonale che costeggia l'Adige: dedicata appunto a pedoni e biciclette, si distende tra San Giovanni Lupatoto e il territorio di Belfiore.

In quel momento però sopraggiungeva da Caldiero un camion per la raccolta dei rifiuti, il quale era diretto verso un deposito di Zevio. L'autista avrebbe disperatamente cercato di frenare, come mostrerebbero i segni lasciati sull'asfalto, ma non sarebbe riuscito ad evitare il violento impatto che ha proiettato il 72enne ad alcuni metri di distanza. L'allarme è scattato immediatamente e sul posto sono giunti elicottero ed ambulanza del 118, ma ogni tentativo del personale sanitario di tenere in vita il pensionato è risultato vano.

Sul posto per i rilievi del caso è intervenuta la polizia locale, con il supporto di carabinieri e volontari della Protezione civile, che si sono spesi per gestire la viabilità nel corso delle operazioni.