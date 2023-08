Caduta autonoma in moto sulla SS12: ferito portato d'urgenza in ospedale

Un motociclista è stato condotto d'urgenza in ospedale dopo un incidente avvenuto nel primo pomeriggio di venerdì.

Stando a quanto appreso fino ad ora, erano circa le ore 14 quando una moto sarebbe finita autonomamente a terra mentre percorreva la strada statale 12, all'altezza del Comune di Dolcè.

Scattato l'allarme, in suo soccorso è arrivato il personale del 118 con ambulanza ed elicottero, che gli ha fornito le prime cure prima di condurlo all'ospedale di Borgo Trento in codice rosso. Sul posto anche la polizia stradale per i rilievi utili a comprendere la dinamica.