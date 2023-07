Morto in un'incidente sulla A22, procura dispone autopsia sul corpo di Kevin Kuka

Sarà il medico legale Dario Raniero ad eseguire l'autopsia sul corpo di Kevin Kuka, la vittima dell'incidente stradale avvenuto il 20 aprile scorso sull'autostrada A22, tra Affi e Ala. Il medico, come riportato da TrentoToday, è stato incaricato dalla procura di Verona, che aveva aperto un'indagine per omicidio stradale a carico del conducente dell'auto in cui viaggiava Kevin Kuka.

L'incidente è avvenuto alle 6 del mattino del 20 aprile, all'altezza dell'area di servizio Adige Est. La vittima era insieme a quattro amici nell'auto che tamponò un tir fermo vicino ad un restringimento di carreggiata. I cinque passeggeri della vettura rimasero tutti feriti e il più grave fu Kevin Kuka, calciatore 21enne della Virtus Bolzano. L'atleta fu trasportato all'ospedale Santa Chiara di Trento dove rimase in coma fino all'8 luglio, giorno del suo decesso.

A Dario Raniero è stato affidato dalla procura il compito di eseguire un'autopsia sul corpo del calciatore, per chiarire se la morte sia stata o meno una conseguenza delle gravi lesioni riportate nell'incidente. Inoltre, il medico legale dovrà verificare se il decesso di Kevin Kuka possa essere imputato anche ai medici del Santa Chiara che lo hanno avuto in cura.