Auto tampona tir in A22, cinque feriti di cui uno grave. Code e rallentamenti

È stato violento il tamponamento tra un'auto e un mezzo pesante avvenuto alle 6 di questa mattina, 20 aprile, sull'autostrada A22. L'auto, con a bordo cinque persone, non si è fermata in tempo ed è finita contro la parte posteriore di un tir, vicino all'area di servizio Adige Est, tra i caselli di Affi e Ala-Avio, in direzione del Brennero.

Il conducente del camion è rimasto illeso, mentre l'autista e i quattro passeggeri dell'auto sono rimasti tutti feriti e uno di loro in modo grave.

I feriti sono stati soccorsi dalle ambulanze del 118 e dai vigili del fuoco, arrivati sia dal Veronese che dalla provincia di Trento. Da Verona e dal distaccamento di Bardolino sono stati inviati sul posto 5 uomini con un mezzo e con un'autogru. Ed il ferito più grave è stato trasportato all'ospedale dall'elicottero dei vigili del fuoco trentini.

Le operazioni di soccorso sono durate circa due ore e nel tratto stradale coinvolto dall'incidente è stata chiusa una corsia. Questo ha generato rallentamenti e code anche per due chilometri, ma durante la mattinata il traffico è lentamente tornato alla normalità.