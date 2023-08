Raffica di incidenti in città: 19enne va a sbattere in tangenziale e un'auto si ribalta a San Zeno

È già arrivato a quota 10 il numero di incidenti rilevati in città dalla polizia locale nelle ultime 24 ore di questo finesettimana di rientro.

Nella notte tra venerdì e sabato è stato registrato lo schianto di una Fiat Punto, condotta da un 19enne, rimasto illeso, in tangenziale nord all'uscita dello stadio, con diversi metri di guard rail divelti che solo per fortuna non hanno oltrepassato l'abitacolo.

Lungo la strada per Arbizzano è avvenuto invece un frontale tra una Fiat Punto e una Volkswagen Polo, per cause in corso di accertamento da parte del Nucleo Infortunistica. Feriti i due conducenti, un uomo e una donna.

Tra via Saffi e via Filopanti altro scontro tra due auto, una delle quali si è ribaltata: coinvolte una Toyota Corolla e una Renault Capture.

In via Negrelli scontro tra una Toyota C-HR e una moto Kymco People, mentre in piazza del Popolo è stata segnalata la caduta di un ciclista.

Dal Comando di via del Pontiere sottolineano che le cause sono principalmente l'alta velocità, le mancate precedenze agli incroci e soprattutto la distrazione. Dal 1° gennaio sono già 1.021 i sinistri rilevati dalla polizia locale in città: numeri impressionanti.