Tre feriti in uno scontro tra auto e scooter, due in codice rosso

Sarebbero tre le persone rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto nella primissima serata di mercoledì a Castelnuovo del Garda.

Un'auto ed uno scooter infatti si sarebbero scontrati poco prima delle ore 19 in via Derna, la strada che s'incrocia con la Gardesana e lungo la quale sono presenti i parcheggi di Gardaland, con una dinamica da appurare. Lanciato l'allarme, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e il personale del 118 con ambulanza, automedica ed elicottero, che hanno condotto i feriti negli ospedali di Peschiera e Borgo Trento: uno in codice giallo e due in codice rosso.

Presente anche la polizia stradale per i rilievi del caso.