Notte movimentata quella tra mercoledì e giovedì nel quartiere di Borgo Trento, a Verona.



Intorno alle 4.30 del mattino i vigili del fuoco scaligeri sono stati infatti chiamati all'intervento un via Sirtori, dove si era verificato un incidente stradale. Sul posto era presente anche il personale della questura con la squadra volanti: poco prima, una Mercedes era andata a sbattere contro due auto regolarmente parcheggiate nella via, danneggiandole.Quando polizia e pompieri sono arrivati sul posto però il guidatore dell'auto non sarebbe stato presente.