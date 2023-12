Auto e moto si scontrano nella notte: 18enne ricoverato in prognosi riservata

Un ragazzo è stato trasportato d'urgenza in ospedale nella notte tra sabato e lunedì, dopo un incidente stradale avvenuto a Pescantina.

Erano circa le ore 2, quando l'auto di un 53enne si è immessa sul tratto di SS12, denominato via Ospedaletto, da via Ca Vinega. Mentre svoltava a sinistra, il veicolo è entrato in contatto con un ciclomotore condotto da un giovane di 18 anni, che ha avuto la peggio nell'impatto. In soccorso del ragazzo è arrivato il personale del 118, che gli ha fornito le prime cure e lo ha condotto all'ospedale di Borgo Trento in codice rosso, dove si trova ricoverato in prognosi riservata, ma fortunatamente non si troverebbe in pericolo di vita.

Nessuna conseguenza per il conducente dell'auto, mentre sul posto sono arrivati anche i carabinieri della stazione di Bardolino, che si sono occupati di svolgere i rilievi di legge necessari a chiarire la dinamica dell'episodio.