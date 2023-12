Auto finisce fuori strada, due donne a bordo: una viene liberata dai pompieri

Due donne sono state soccorse nella mattinata di domenica a Buttapietra, in seguito ad un incidente stradale.

Intorno alle 11.20, i vigili del fuoco di Verona sono intervenuti in via del Lavoro, all'altezza dell'intersezione con la Sp51, per una Lancia Ypsilon con due persone a bordo, uscita autonomamente di strada.

I 5 operatori dei pompieri giunti sul posto con un mezzo, si sono messi all'opera per soccorrere la passeggera rimasta incarcerata nell'abitacolo, mentre la guidatrice era riuscita ad uscire in autonomia: alla fine entrambe le donne sono state affidate alle cure del Suem 118, che le ha poi condotte all'ospedale di Borgo Trento per dei controlli.

Sul posto forze dell'ordine per le indagini sulla dinamica, mentre le operazioni di soccorso e messa in sicurezza si sono concluse intorno alle ore 12.15.