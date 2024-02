Incidente tra auto e camion in Transpolensana: un ferito e carreggiata sud chiusa

Transpolesana chiusa ed un ferito lieve dopo un incidente avvenuto nella mattinata di lunedì nella Bassa.

Stando a quanto appreso, intorno alle 10.30, un'auto ed un tir sono entrati in contatto mentre percorrevano la carreggiata che porta a Rovigo, poco prima dell'uscita di Villa Bartolomea, con una dinamica da verificare. Un secondo mezzo pesante sarebbe stato coinvolto nell'episodio e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Legnago per liberare il conducente della vettura, rimasto bloccato nell'abitacolo. Quest'ultimo è stato poi affidato alle cure del 118, giunto sul posto con un'ambulanza, che lo ha condotto in codice verde all'ospedale di Legnago.

I vigili del fuoco spiegano che alle ore 12 la SS434 era ancora chiusa, con uscita obbligatoria a Vangadizza, in attesa della rimozione dei mezzi pesanti.