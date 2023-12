Anziano investito da un'auto in Borgo Venezia: portato in ospedale in gravi condizioni

Un grave incidente stradale ha avuto luogo nel primissimo pomeriggio di martedì nel quartiere di Borgo Venezia, a Verona.

Un anziano, privo di documenti, è stato travolto da un'auto, una Volkswagen Golf, in via Antonio Pisano, intorno alle ore 13, con una dinamica al vaglio della polizia locale. In suo soccorso è arrivato il personale del 118 con ambulanza ed automedica, che gli ha prestato le prime cure per poi condurlo d'urgenza all'ospedale di Borgo Trento: intubato sul posto, è stato ricoverato in gravi condizioni.

Secondo i rilievi degli agenti del Nucleo Infortunistica, che sono stati costretti a chiudere la strada, l'investimento è avvenuto sulle strisce pedonali e al guidatore, risultato negativo all'alcol test, è stata ritirata la patente: sarà la Prefettura a decidere il periodo di sospensione che potrebbe essere anche di molti mesi

Altri incidenti a Verona

Poco prima delle 10 si è verificato un altro investimento, questa volta ai danni di un’anziana classe 1940. L’incidente è avvenuto in via del Capitel all'intersezione semaforizzata con via Arnoldo Mondadori, da parte di una Toyota Yaris. La donna è stata trasferita all’ospedale di Borgo Trento, mentre la dinamica è da accertare.

Infine, nella tarda mattinata si sono verificati uno scontro in tangenziale sud tra una Golf e una Hyundai e uno scontro in viale Sicilia tra un’auto e una moto.