Un altro incidente sul lavoro è stato registrato nel Veronese.



Un operaio di 59 anni, di nazionalità romena, è rimasto ferita poco dopo le ore 8 di lunedì mattina, in un cantiere edile situato a Poiano, dove è in corso la ristrutturazione di una villetta: l'uomo sarebbe stato trovato a terra dai colleghi, forse dopo aver sbattuto la testa. In suo soccorso è arrivato il personale del 118 con ambulanza ed automedica che, dopo avergli fornito le prime cure, l'ha condotta in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento.Sul luogo dell'episodio sono intervenuti anche la polizia di stato e i tecnici Spisal, per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.